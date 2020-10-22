Французький пілот Haas Ромен Грожан оголосив, що покине команду Формули-1 після закінчення нинішнього сезону.

За словами Грожана у фейсбуці, він був з командою Haas з першого дня, і за п'ять років, протягом яких були злети і падіння, пілот набрав 110 очок в 92 гонках, але ця подорож коштувала того.

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"Остання глава закінчена, книга завершена. Сподіваюся, що також допоміг людям в команді стати краще. Це, напевно, моя найбільша гордість. Більше, ніж одна з божевільних перших гонок у 2016 році або 4 місце місце на гран-прі Австрії у 2018 році. Я бажаю команді всього найкращого в майбутньому", – написав Грожан.

Місце Грожана в Haas з високою ймовірністю займе Микита Мазепін – очікується, що про це оголосять вже в найближчий уїк-енд в Портімані. Нинішній напарник Ромена Кевін Магнуссен також навряд чи залишиться в команді на майбутній сезон.

Що відомо про кар'єру Грожана

Грожан прийшов в Haas перед дебютним сезоном команди у 2016 році. Його найкращим результатом в складі Haas стало п'яте місце в Кубку конструкторів сезону-2018. Два останніх роки результати колективу відчутно знизилися, в цьому сезоні Ромен заробив всього два очки.

Шанси 34-річного пілота залишитися у Формулі-1 невеликі, з огляду на відсутність серйозних спонсорів. Останнім часом француз не приховував інтересу до нового проекту Peugeot в гонках на витривалість, який стартує у 2022-му.