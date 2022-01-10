Последний шанс: Шевченко остается в Дженоа
Источник:Gazzetta.it
Боссы Дженоа решили судьбу Андрея Шевченко в команде. Украинский наставник продолжит работать у руля главного тренера "грифонов".
Поражение от бывших может стать роковым
Андрей Шевченко может выдохнуть. Руководство клуба из Генуи решило дать ему еще один шанс.
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После домашнего поражения от Специи (0:1) итальянские журналисты намекнули на возможное увольнение Шевченко с поста главного тренера. 10 января состоялась встреча между боссами команды и менеджментом, где определилось будущее украинского специалиста в Дженоа.
Экс-тренер сборной Украины точно будет готовить команду к ближайшему кубковому матчу против Милана, за который ранее выступал в роли футболиста.Внимание. Поединок 1/8 финала Кубка Италии Милан – Дженоа состоится 13 января в 22:00.
В этом сезоне команды уже встречались на одном футбольном поле в Серии А. "Россонери" на выезде разгромили соперника со счетом 0:3.
Боссы "грифонов" уже вроде даже присматривались к двум кандидатурам на замену Шевченко. Среди вариантов были Давиде Баллардини и Роландо Маран.
Дженоа все ближе к вылету
- Даже приход украинского тренера не вытащил Дженоа со дна таблицы Серии А.
- Под руководством Шевченко "грифоны" провели 10 матчей, в которых одержали только одну победу (в Кубке Италии против Салернитаны (1:0) и трижды расписали мировую. Во всех остальных поединках клуб из Генуи потерпел поражение.
- Подопечные Шевченко занимают предпоследнее 19-е место, имея в своем активе 12 очков.
- Напомним, что Андрей Николаевич подписал соглашение с Дженоа, которое рассчитано до 30 июня 2024 года.