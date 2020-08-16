Український середньоваговик Сергій Дерев’янченко (13-2, 10 КО) впевнений у своїй перемозі в наступному бою проти Чарлі (30-0, 22 КО). Він не знає, якою буде його кар'єра, якщо суперник буде святкувати успіх у цьому поєдинку.

Думку бійця про наступний поєдинок повідомляє Boxing-social. Вже 26 вересня українець повинен провести бій проти чемпіона світу за версією WBC в середній вазі Джермалла Чарлі.

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Впевнена заява

Боксер заявив, що впевнений у перемозі в цьому поєдинку, а також він поки що не будує планів на майбутнє. До поєдинку український боксер готується у Нью-Йорку, хоча сама підготовка мала відбуватись у Каліфорнії, але через ситуацію з коронавірусом було змінено місце роботи.

За словами боксера, жодних проблем зі спаринг-партнерами бути не повинно. Зараз Дерев'янченко не думає про інший розвиток подій, окрім перемоги.

Якщо я програю Чарло – останній це шанс чи не останній? Зовсім нічого не планую. Я впевнений в своїй перемозі

– заявив українець.