Последний рубеж – пан или пропал, – Велепец о риске Джимы в персьюте ради медали Олимпиады

Женская гонка преследования завершилась без наград для украинок на Олимпиаде-2022. Главный тренер команды Урош Велепец прокомментировал выступление своих биатлонисток.

Велепец: в биатлоне это не прощается

Словенский наставник остался доволен выступлениями Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной, которые завершили гонку в топ-30 лучших. Урош Велепец отметил, что на последней стрельбе лидер сборной Джима рисковала, но риск не оправдал ее ожидания.

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Тренер отметил, что на протяжении всего персьюта украинка догоняла своих соперниц и держала солидную скорость. Но два досадных недостатка на второй стойке поставили крест на медальных надеждах спортсменки.

Последний рубеж – пан или пропал. Она рискнула и двумя выстрелами промахнулась. В биатлоне это не прощается. Но все равно должна быть гордость, что есть украинская спортсменка, которая на каждой гонке способна бороться за медали. Пока есть шансы, будем бороться за медали,

– рассказал наставник.

Похвала для Меркушиной

. Юлия Джима до последнего огневого рубежа претендовала на медаль персьюта, но две ошибки отбросили ее на 13-е место.

Также Велепец прокомментировал выступление Меркушиной, которая показала 25-ю позицию. Ее результат подвергся регрессу лишь на одно место. Стартовала Анастасия под 24-м номером. 27-летняя биатлонистка уже вторую подряд гонку приятно удивляет, ведь только недавно прилетела в Китай, заменив Валентину Семеренко.

Меркушина молодец. Быстро стреляла, закрывала мишени, пусть и были промахи, позицию удержала. Двигалась хорошо, сначала немного тяжело, потому что здесь высота. Но потом держала ритм и дважды финишировать в топ-25, прибыв как резервная биатлонистка – это супер,

– заметил Урош.

Относительно другой украинки в персьюте Ирины Петренко, то Велепец рассказал, что перед гонкой украинка жаловалась на плохое самочувствие. Поэтому преследование стало настоящим испытанием для биатлонистки.

Надежды на выздоровление Блашко

Главный наставник женской сборной Украины рассказал о трудностях накануне эстафеты. Елена Билосюк, которая вернулась из самоизоляции, чувствует себя не слишком хорошо. Ведь болезнь Дарьи протекает бессимптомно, поэтому она постоянно тренируется и находится в лучшей физической форме.

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Велепец рассчитывает на то, что до старта Блашко получит два отрицательных теста на коронавирус и войдет в эстафетную четверку. Ведь болезнь Дарьи протекает бессимптомно, поэтому она постоянно тренируется и находится в лучшей физической форме.

Билосюк трудно будет подготовить к нормальному уровню в женской эстафете. До хорошего уровня – вообще нет. Надеемся, что она будет чувствовать себя как можно лучше, чтобы пробежать. А делать какие-то выводы, рассчитывать на чудо – чуда не будет, это высота. Она жила десять дней на самоизоляции, и когда поднялась на высоту – разница ощутима. Будет чудо, если Билосюк выйдет на старт, будем надеяться на это,

– ответил наставник.

. Женская эстафета на Олимпиаде-2022 состоится 16 февраля.