Фатальный финиш

После последней стрельбы Тандреволл шла на третьей позиции. И претендовала на бронзовые награды на Олимпиаде-2022.

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Но в итоге норвежка финишировала только 14-ой. Сразу после пересечения финишной линии спортсменка упала. К ней подбежали представители сборной Норвегии и Италии и вынесли на руках из финишной зоны.



Тандреволл выносится на руках после финиша / Фото NRK

Доктор сборной Норвегии Ларс Колсруд заявил, что Тандреволл находилась в сознании, когда ей оказывали помощь. А изнурение произошло из-за влияния высоты.

У нее также уточнили информацию о ситуации с ее сердцем. А ведь у биатлонистки уже были проблемы. Он заявил, что ее сердцебиение в порядке.

Триумф Норвегии

Следует отметить, что в борьбе за бронзовую награду Тандреволл обошла ее соотечественница Тириль Экгофф, которая и стала третьей. Именно после того как Экгофф обошла ее, Тандреволл фактически перестала бороться на трассе, отмечают журналисты.

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Победу в гонке одержала еще одна норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Второй к финишу добралась Анна Эберг из Швеции.