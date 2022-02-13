Білосюк важко буде підготувати до нормального рівня у жіночій естафеті. До хорошого рівня – взагалі ні. Сподіваємося, що вона почуватиме себе якомога краще, щоб пробігти. А робити якісь висновки, розраховувати на диво – дива не буде, це висота. Вона жила десять днів на самоізоляції, і коли піднялася на висоту – різниця відчутна. Буде диво, якщо Білосюк вийде на старт, сподіватимемося на це,
– відповів наставник.