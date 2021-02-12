Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об отмене заключительного этапа Кубка мира в Холменколлене. Вполне вероятно, что этап состоится в другом месте.

Причиной отмены стали новые ограничения норвежского правительства, связанные с коронавирусом. При этом это второй раз подряд этап в Холменколлене отменяют.

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Однако вместо этапа в Норвегии, организаторы могут провести этап в другом месте.

"На протяжении всего сезона в IBU были готовы использовать альтернативные сценарии для каждого этапа Кубка мира, чтобы иметь возможность выбора, если этого потребует ситуация с COVID-19. Теперь мы оценим эти варианты и сделаем дополнительные объявления о месте проведения финала Кубка мира-2020/2021", – говорится в заявлении IBU.

До конца сезона осталось провести еще три этапа. Два из них будут в чешском Нове-Место (1 – 8 марта и 11 – 14 марта). Этап в Хомленколлене был запланирован на 18 – 21 марта.