Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив про скасування заключного етапу Кубка світу в Холменколлені. Цілком ймовірно, що етап відбудеться в іншому місці.

Причиною скасування стали нові обмеження норвезького уряду, пов'язані з коронавірусом. При цьому це вдруге поспіль етап в Холменколлені скасовують.

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Однак замість етапу в Норвегії, організатори можуть провести етап в іншому місці.

"Протягом всього сезону в IBU були готові використовувати альтернативні сценарії для кожного етапу Кубка світу, щоб мати можливість вибору, якщо цього вимагатиме ситуація з COVID-19. Тепер ми оцінимо ці варіанти й зробимо додаткові оголошення про місце проведення фіналу Кубка світу 2020/2021", – йдеться в заяві IBU.

До кінця сезону залишилося провести ще три етапи. Два з них будуть у чеському Нове-Место (1-8 березня та 11-14 березня). Етап в Хомленколлені був запланований на 18-21 березня.