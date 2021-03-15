В шведском Эстерсунде 19 марта стартует последний 10-й этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины будет выступать в неизменном составе.

Главный наставник украинской сборной Юрай Санитра определился с заявкой на этап в Швеции, который поставит точку в биатлонном сезоне-2020/2021.

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60-летний тренер решил не делать никаких изменений в составе. В Эстерсунде нашу команду будут представлять те же биатлонисты, которые бежали на этапе в чешском Нове-Место. Наши девушки и парни попытаются улучшить свои места в общем зачете Кубка мира и отобраться в масс-старты, которые поставят точку в сезоне.

Женщины

Елена Пидгрушная

Юлия Джима

Валя Семеренко

Анастасия Меркушина

Дарья Блашко

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Богдан Цымбал

Антон Дудченко

Артем Тищенко

На последнем 10-м этапе Кубка мира биатлонисты посоревнуются в шести гонках: спринты, гонки преследования и масс-старты.

Даты гонок в Эстерсунде