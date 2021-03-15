Последний шанс: состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Эстерсунде
В шведском Эстерсунде 19 марта стартует последний 10-й этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины будет выступать в неизменном составе.
Источник:"Суспільне Спорт"
Главный наставник украинской сборной Юрай Санитра определился с заявкой на этап в Швеции, который поставит точку в биатлонном сезоне-2020/2021.
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60-летний тренер решил не делать никаких изменений в составе. В Эстерсунде нашу команду будут представлять те же биатлонисты, которые бежали на этапе в чешском Нове-Место. Наши девушки и парни попытаются улучшить свои места в общем зачете Кубка мира и отобраться в масс-старты, которые поставят точку в сезоне.
Женщины
- Елена Пидгрушная
- Юлия Джима
- Валя Семеренко
- Анастасия Меркушина
- Дарья Блашко
Мужчины
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Богдан Цымбал
- Антон Дудченко
- Артем Тищенко
На последнем 10-м этапе Кубка мира биатлонисты посоревнуются в шести гонках: спринты, гонки преследования и масс-старты.
Даты гонок в Эстерсунде
- Женский спринт (19 марта)
- Мужской спринт (19 марта)
- Женская гонка преследования (20 марта)
- Мужская гонка преследования (20 марта)
- Женский масс-старт (21 марта)
- Мужской масс-старт (21 марта)
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