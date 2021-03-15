Останній шанс: склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Естерсунді
У шведському Естерсунді 19 березня стартує останній 10-й етап Кубка світу з біатлону. Збірна України виступатиме у незмінному складі.
Джерело:"Суспільне Спорт"
Головний наставник української збірної Юрай Санітра визначився із заявкою етап у Швеції, який поставить крапку у біатлонному сезоні-2020/2021.
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60-річний тренер вирішив не робити жодних змін у складі. У Естерсунді нашу команду представлятимуть ті ж біатлоністи, які бігли на етапі у чеському Нове-Мєсто. Наші дівчата та хлопці спробують покращити свої місця у загальному заліку Кубка світу та відібратись у мас-старти, які поставлять крапку у сезоні.
Жінки
- Олена Підгрушна
- Юлія Джима
- Валя Семеренко
- Анастасія Меркушина
- Дарія Блашко
Чоловіки
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Богдан Цимбал
- Антон Дудченко
- Артем Тищенко
На останньому 10-му етапі Кубка світу біатлоністи позмагаються у шести гонках: спринти, гонки переслідування та мас-старти.
Дати гонок в Естерсунді
- Жіночий спринт (19 березня)
- Чоловічий спринт (19 березня)
- Жіноча гонка переслідування (20 березня)
- Чоловіча гонка переслідування (20 березня)
- Жіночий мас-старт (21 березня)
- Чоловічий мас-старт (21 березня)
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