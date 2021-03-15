У шведському Естерсунді 19 березня стартує останній 10-й етап Кубка світу з біатлону. Збірна України виступатиме у незмінному складі.

Головний наставник української збірної Юрай Санітра визначився із заявкою етап у Швеції, який поставить крапку у біатлонному сезоні-2020/2021.

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60-річний тренер вирішив не робити жодних змін у складі. У Естерсунді нашу команду представлятимуть ті ж біатлоністи, які бігли на етапі у чеському Нове-Мєсто. Наші дівчата та хлопці спробують покращити свої місця у загальному заліку Кубка світу та відібратись у мас-старти, які поставлять крапку у сезоні.

Жінки

Олена Підгрушна

Юлія Джима

Валя Семеренко

Анастасія Меркушина

Дарія Блашко

Чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Богдан Цимбал

Антон Дудченко

Артем Тищенко

На останньому 10-му етапі Кубка світу біатлоністи позмагаються у шести гонках: спринти, гонки переслідування та мас-старти.

Дати гонок в Естерсунді