Екатерина Бех, биатлонистка сборной Украины, рассказала, как сменила спортивное гражданство, и призналась, что после завершения карьеры планирует вернуться в Россию.

Была рада переехать и выступать в Украине

Уроженка России рассказала, что решила выступать за украинскую сборную из-за приглашения Владимира Брынзака – главы Федерации биатлона Украины (ФБУ).

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Бех получила предложение сменить спортивное гражданство во время сборов в Беларуси. В 2018 году Бех начала выступать за Украину.

22-летняя биатлонистка заявила, что быстро приняла решение перейти из сборной России в Украину.

Скажу за себя: приняла решение быстро. У меня в Украине очень много родственников по папиной линии, поэтому я была рада переехать и выступать в Украине,

– сказала Бех.

Скорее всего буду жить в России

Екатерина Бех заявила, что официально по документам является гражданкой Украины. Она утверждает, что считает себя гражданкой Украины.

"Редко бываю в Украине, почти весь год по сборам. Но когда выпадает возможность, то приезжаю в Вишневое – здесь живут моя тетя, крестная и племянницы. Здесь меня даже крестили, как второй родной город. Раньше каждый год прилетали сюда с родителями к родственникам", – рассказала биатлонистка.

Впрочем, по словам Бех, после завершения карьеры она, вероятно, вернется в Россию.

А где буду жить после завершения карьеры? Не могу заглядывать так далеко, поэтому не скажу честно. Мне нравится в Украине, но поскольку у меня молодой человек из России, то скорее всего буду жить в России, но не исключаю вариант, что мы будем приезжать сюда,

– рассказала Бех.

Екатерина встречается с российским биатлонистом Саидом Халили.

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