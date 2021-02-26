После завершения карьеры, скорее всего, буду жить в России, – биатлонистка сборной Украины
Екатерина Бех, биатлонистка сборной Украины, рассказала, как сменила спортивное гражданство, и призналась, что после завершения карьеры планирует вернуться в Россию.
Источник:"Суспільне Спорт"
Была рада переехать и выступать в Украине
Уроженка России рассказала, что решила выступать за украинскую сборную из-за приглашения Владимира Брынзака – главы Федерации биатлона Украины (ФБУ).
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Бех получила предложение сменить спортивное гражданство во время сборов в Беларуси. В 2018 году Бех начала выступать за Украину.
22-летняя биатлонистка заявила, что быстро приняла решение перейти из сборной России в Украину.
Скажу за себя: приняла решение быстро. У меня в Украине очень много родственников по папиной линии, поэтому я была рада переехать и выступать в Украине,
– сказала Бех.
Скорее всего буду жить в России
Екатерина Бех заявила, что официально по документам является гражданкой Украины. Она утверждает, что считает себя гражданкой Украины.
"Редко бываю в Украине, почти весь год по сборам. Но когда выпадает возможность, то приезжаю в Вишневое – здесь живут моя тетя, крестная и племянницы. Здесь меня даже крестили, как второй родной город. Раньше каждый год прилетали сюда с родителями к родственникам", – рассказала биатлонистка.
Впрочем, по словам Бех, после завершения карьеры она, вероятно, вернется в Россию.
А где буду жить после завершения карьеры? Не могу заглядывать так далеко, поэтому не скажу честно. Мне нравится в Украине, но поскольку у меня молодой человек из России, то скорее всего буду жить в России, но не исключаю вариант, что мы будем приезжать сюда,
– рассказала Бех.
Екатерина встречается с российским биатлонистом Саидом Халили.
Достижения Бех
- Екатерина Бех всего 6 раз выступала на этапах Кубка мира. Украинка ни разу не попадала в зачетную зону. Ее лучшее выступление на Кубках мира – 52 место в гонке преследования в Хохфильцене-2020.
- В то же время Бех дважды становилась юниорской чемпионкой мира, добывала "золото" юниорского чемпионата Европы и заняла третье место на Кубке IBU в Арбере-2021.
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