Після завершення кар'єри, швидше за все, буду жити в Росії, – біатлоністка збірної України
Катерина Бех, біатлоністка збірної України, розповіла, як змінила спортивне громадянство та зізналася, що після завершення кар'єри планує повернутися у Росію.
Джерело:"Суспільне Спорт"
Була рада переїхати та виступати в Україні
Уродженка Росії розповіла, що вирішила виступати за українську збірну через запрошення Володимира Бринзака – глави Федерації біатлону України (ФБУ).
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Бех отримала пропозицію змінити спортивне громадянство під час зборів у Білорусі. У 2018 році Бех почала виступати за Україну.
22-річна біатлоністка заявила, що швидко прийняла рішення перейти зі збірної Росії в Україну.
Скажу за себе: прийняла рішення швидко. У мене в Україні дуже багато родичів за татовою лінією, тому я була рада переїхати та виступати в Україні,
– сказала Бех.
Скоріш за все житиму в Росії
Катерина Бех заявила, що офіційно по документах є громадянкою України. Вона стверджує, що вважає себе громадянкою України.
"Рідко буваю в Україні, майже весь рік по зборах. Але коли випадає можливість, то приїжджаю у Вишневе – тут живе моя тітка, хрещена та племінниці. Тут мене навіть хрестили, як друге рідне місто. Раніше щороку прилітали сюди з батьками до родичів", – розповіла біатлоністка.
Втім, за словами Бех, після завершення кар'єри вона, ймовірно, повернеться у Росію.
А де житиму після завершення кар'єри? Не можу заглядати так далеко, тому не скажу чесно. Мені подобається в Україні, але оскільки у мене молодий чоловік з Росії, то скоріш за все житиму в Росії, але не виключаю варіанту, що ми будемо приїздити сюди,
– розповіла Бех.
Катерина зустрічається з російським біатлоністом Саїдом Халілі.
Досягнення Бех
- Катерина Бех всього 6 разів виступала на етапах Кубка світу. Українка жодного разу не потрапляла у залікову зону. Її найкращий виступ на Кубках світу – 52 місце у гонці переслідування у Хохфільцені-2020.
- Водночас Бех двічі ставала юніорською чемпіонкою світу, здобувала "золото" юніорського чемпіонату Європи та посіла третє місце на Кубку IBU в Арбері-2021.
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