Катерина Бех, біатлоністка збірної України, розповіла, як змінила спортивне громадянство та зізналася, що після завершення кар'єри планує повернутися у Росію.

Була рада переїхати та виступати в Україні

Уродженка Росії розповіла, що вирішила виступати за українську збірну через запрошення Володимира Бринзака – глави Федерації біатлону України (ФБУ).

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Бех отримала пропозицію змінити спортивне громадянство під час зборів у Білорусі. У 2018 році Бех почала виступати за Україну.

22-річна біатлоністка заявила, що швидко прийняла рішення перейти зі збірної Росії в Україну.

Скажу за себе: прийняла рішення швидко. У мене в Україні дуже багато родичів за татовою лінією, тому я була рада переїхати та виступати в Україні,

– сказала Бех.

Скоріш за все житиму в Росії

Катерина Бех заявила, що офіційно по документах є громадянкою України. Вона стверджує, що вважає себе громадянкою України.

"Рідко буваю в Україні, майже весь рік по зборах. Але коли випадає можливість, то приїжджаю у Вишневе – тут живе моя тітка, хрещена та племінниці. Тут мене навіть хрестили, як друге рідне місто. Раніше щороку прилітали сюди з батьками до родичів", – розповіла біатлоністка.

Втім, за словами Бех, після завершення кар'єри вона, ймовірно, повернеться у Росію.

А де житиму після завершення кар'єри? Не можу заглядати так далеко, тому не скажу чесно. Мені подобається в Україні, але оскільки у мене молодий чоловік з Росії, то скоріш за все житиму в Росії, але не виключаю варіанту, що ми будемо приїздити сюди,

– розповіла Бех.

Катерина зустрічається з російським біатлоністом Саїдом Халілі.

Досягнення Бех