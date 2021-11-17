Глава Украинской ассоциации по футболу поздравил национальную сборную с победой в крайне важном матче против неуступчивого соперника – сборной Боснии и Герцеговины.

Важно Украина победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022: видео голов

Петраков полноценно возглавит сборную

Тренерский штаб Александра Петракова выполнил задачу-минимум, которая была возложена на него в этом году,

– подчеркнул Андрей Павелко.

Он отметил, что 17 ноября станет очень важным днем ​​для украинской сборной. Прежде всего состоится встреча главной команды по возвращении из боснийской Зеницы.

"Кроме того, это заседание Исполкома УАФ, который среди других вопросов рассмотрит сразу три важных кадровых. Среди них абсолютно заслуженное назначение Александра Петракова главным тренером национальной команды без приставки "и.о.", – заявил глава УАФ.

Также ассоциация рассмотрит вопрос назначения победителя женской Лиги чемпионов сезона 2020-2021 Луиса Кортеса наставником национальной женской сборной и назначения Николая Риццолли куратором украинского арбитража.

Карьера Петракова в сборной

Александр Петраков возглавил сборную 18 августа после окончания контракта Андрея Шевченко. Впрочем, сначала он стал только исполняющим обязанности главного тренера.



Под его руководством национальная сборная в официальных матчах трижды сыграла вничью (против Казахстана, Франции и Боснии), а также одержала две победы (против Боснии и Финляндии).



Украинским болельщикам Петраков знаком еще раньше – в 2019 году молодежная сборная Украины под его руководством стала чемпионом мира.

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Украина вышла в плей-офф

Сборная Украины в решающем матче обыграла на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 0:2. Этот результат, а также победа Франции над Финляндией (0:2) позволили нашей сборной выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Матчи этого раунда стартуют уже в 202 году. Украина узнает своего соперника после жеребьевки 26 ноября. Это будет одна из 5 команд: