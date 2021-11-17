Очільник Української асоціації з футболу привітав національну збірну з перемогою у вкрай важливому матчі проти непоступливого суперника – збірної Боснії та Герцеговини.

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Петраков повноцінно очолить збірну

Тренерський штаб Олександра Петракова виконав завдання-мінімум, яке було покладене на нього в цьому році,

– наголосив Андрій Павелко.

Він відзначив, що 17 листопада буде дуже важливим днем для української збірної. Передовсім відбудеться зустріч головної команди після повернення з боснійської Зеніци.

"Крім того, це засідання Виконкому УАФ, який серед інших питань розгляне одразу три важливі кадрові. Серед них абсолютно заслужене призначення Олександра Петракова головним тренером національної команди без приставки "в.о.", – заявив очільник УАФ.

Також асоціація розгляне питання призначення переможця жіночої Ліги чемпіонів сезону 2020 – 2021 Луїса Кортеса наставником національної жіночої збірної та призначення Ніколи Ріццоллі куратором українського арбітражу.

Кар'єра Петракова в збірній

Олександр Петраков очолив збірну 18 серпня після закінчення контракту Андрія Шевченка. Втім, спершу він став лише виконувачем обов'язків головного тренера.



Під його керівництвом національна збірна в офіційних матчах тричі зіграла внічию (проти Казахстану, Франції та Боснії) а також здобула дві перемоги (проти Боснії та Фінляндії).



Українським уболівальникам Петраков знайомий ще раніше – у 2019 році молодіжна збірна України під його керівництвом стала чемпіоном світу.

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Україна вийшла в плей-офф

Збірна України у вирішильному матчі перемогла на виїзді збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 0:2. Цей результат, а також перемога Франції над Фінляндією (0:2) дозволили нашій збірній вийти в плей-офф відбору на ЧС-2022.

Матчі цього раунду стартують вже у 202 році. Україна дізнається свого суперника після жеребкування 26 листопада. Це буде одна з 5 команд: