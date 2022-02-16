Как после войны: СМИ снова показали жуткие фото трамплина, на котором начинал Абраменко
Источник:Tribuna.com
Александр Абраменко вторые подряд Олимпийские игры приносит Украине награды. Вполне возможно, что медаль Абраменко в Пекине станет единственной для Украины, как на Играх 2018 года. В СМИ вновь опубликовали фото трамплина, на котором Абраменко начинал карьеру.
После победы Абраменко ничего не изменилось
После того как Абраменко завоевал "золото" на Олимпиаде 2018 года, СМИ опубликовали фото трамплина в Николаеве. Это уникальный летний трамплин ФСО "Спартак", построенный в 1988 году.
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Казалось, что победа Абраменко в 2018 году привлечет внимание к фристайлу и спасет спортивный объект в Николаеве. Туда даже приезжал тогдашний министр спорта Игорь Жданов.
Перед Играми в Пекине Александр говорил, что были разговоры, о том, что трамплин восстановят. Однако все осталось на уровне разговоров и Абраменко продолжает тренироваться заграницей, ведь в Украине для него нет соответствующих условий.
Сразу после того, как Александр завоевал "серебро" в Пекине, журналисты опубликовали новые фотографии руин трамплина в Николаеве.
Трамплин в Николаеве, на котором начинал Абраменко / Фото Tribuna.com
Абраменко получил медаль Олимпиады
- Абраменко удалось стать вторым мультимедалистом в истории Украины на зимних Олимпиадах. Первой была биатлонистка Вита Семеренко.
- Украинец получил "серебро" в лыжной акробатике. Это медаль стала для Украины 9-й за всю историю выступлений на зимних Олимпиадах.
- Абраменко – первый украинцем, завоевавший медали на двух Олимпиадах подряд.