Как после войны: СМИ снова показали жуткие фото трамплина, на котором начинал Абраменко

Александр Абраменко вторые подряд Олимпийские игры приносит Украине награды. Вполне возможно, что медаль Абраменко в Пекине станет единственной для Украины, как на Играх 2018 года. В СМИ вновь опубликовали фото трамплина, на котором Абраменко начинал карьеру.

После победы Абраменко ничего не изменилось

После того как Абраменко завоевал "золото" на Олимпиаде 2018 года, СМИ опубликовали фото трамплина в Николаеве. Это уникальный летний трамплин ФСО "Спартак", построенный в 1988 году.

Как это было На грани победы и неудачи: видео серебряного полета Абраменко на Олимпиаде в Пекине

Казалось, что победа Абраменко в 2018 году привлечет внимание к фристайлу и спасет спортивный объект в Николаеве. Туда даже приезжал тогдашний министр спорта Игорь Жданов.

Перед Играми в Пекине Александр говорил, что были разговоры, о том, что трамплин восстановят. Однако все осталось на уровне разговоров и Абраменко продолжает тренироваться заграницей, ведь в Украине для него нет соответствующих условий.

Сразу после того, как Александр завоевал "серебро" в Пекине, журналисты опубликовали новые фотографии руин трамплина в Николаеве.

Трамплин в Николаеве, на котором начинал Абраменко / Фото Tribuna.com

Абраменко получил медаль Олимпиады