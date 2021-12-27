Один из потенциальных преемников Жезуша
Жорже Жезуш не смог вывести Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов. Такой результат негативно повлиял на его карьеру во главе "орлов".
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Боссов клуба не устраивал такой результат. Поэтому теперь в клубе думают над увольнением португальского специалиста. Президент Бенфики Руи Кошта рассматривает сразу несколько вариантов наставников, которые могут стать преемниками Жезуша.
Среди кандидатов есть 42-летний итальянец Андреа Пирло, возглавлявший Ювентус. "Орлы" присматриваются к еще двум вариантам – экс-тренеру Шахтера Паулу Фонсеке и наставнику Нуну Эшпириту Санту. Последним место работы Нуну был английский Тоттенхэм. Оба специалиста сейчас в поисках работы.
Бенфика продолжит борьбу в еврокубках в Лиге Европы. В чемпионате клуб Романа Яремчука идет третьим после 15 туров, имея в своем активе 37 очков.
Скромный тренерский опыт Пирло
- Свою карьеру наставника Андреа Пирло начал только в 2020 году, когда начал тренировать Ювентуса U-23. Но команда не успела сыграть ни одной встречи под руководством итальянца.
- После чего в августе 2021 года возглавил главную команду туринцев. Но из-за не слишком удачных выступлений в мае того же года был уволен с должности главного тренера.
- Под его руководством Ювентус провел 52 матча.