Один из потенциальных преемников Жезуша

Жорже Жезуш не смог вывести Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов. Такой результат негативно повлиял на его карьеру во главе "орлов".

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Боссов клуба не устраивал такой результат. Поэтому теперь в клубе думают над увольнением португальского специалиста. Президент Бенфики Руи Кошта рассматривает сразу несколько вариантов наставников, которые могут стать преемниками Жезуша.

Среди кандидатов есть 42-летний итальянец Андреа Пирло, возглавлявший Ювентус. "Орлы" присматриваются к еще двум вариантам – экс-тренеру Шахтера Паулу Фонсеке и наставнику Нуну Эшпириту Санту. Последним место работы Нуну был английский Тоттенхэм. Оба специалиста сейчас в поисках работы.

Бенфика продолжит борьбу в еврокубках в Лиге Европы. В чемпионате клуб Романа Яремчука идет третьим после 15 туров, имея в своем активе 37 очков.

Скромный тренерский опыт Пирло