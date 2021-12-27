Один із потенційних наступників Жезуша
Жорже Жезуш не зміг вивести Бенфіку у плей-офф Ліги чемпіонів. Такий підсумок негативно вплинув на його кар'єру на чолі "орлів".
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Босів клубу не влаштовував такий результат. Тому тепер у клубі думають над звільненням португальського фахівця. Президент Бенфіки Руї Кошта розглядає відразу декілька варіантів наставників, які можуть стати наступниками Жезуша.
Серед кандидатів є 42-річний італієць Андреа Пірло, який очолював Ювентус. "Орли" придивляються до ще двох варіантів – екстренера Шахтаря Паулу Фонсеки та наставника Нуну Ешпіріту Санту. Останнім місце роботи Нуну був англійський Тоттенхем. Обидва спеціалісти зараз у пошуках роботи.
Бенфіка продовжить боротьбу у єврокубках у Лізі Європи. У чемпіонаті клуб Романа Яремчука йде третім після 15 турів, маючи у своєму активі 37 очок.
Скромний тренерський досвід Пірло
- Свою кар'єру наставника Андреа Пірло розпочав лише у 2020-му, коли почав тренувати Ювентуса U-23. Але команда не встигла зіграти жодної зустрічі під керівництвом італійця.
- Після чого у серпні 2021 року очолив головну команду туринців. Але через не надто вдалі виступи у травні того ж року був звільнений з посади головного тренера.
- Під його керівництвом Ювентус провів 52 матчі.