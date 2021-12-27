Один із потенційних наступників Жезуша

Жорже Жезуш не зміг вивести Бенфіку у плей-офф Ліги чемпіонів. Такий підсумок негативно вплинув на його кар'єру на чолі "орлів".

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Босів клубу не влаштовував такий результат. Тому тепер у клубі думають над звільненням португальського фахівця. Президент Бенфіки Руї Кошта розглядає відразу декілька варіантів наставників, які можуть стати наступниками Жезуша.

Серед кандидатів є 42-річний італієць Андреа Пірло, який очолював Ювентус. "Орли" придивляються до ще двох варіантів – екстренера Шахтаря Паулу Фонсеки та наставника Нуну Ешпіріту Санту. Останнім місце роботи Нуну був англійський Тоттенхем. Обидва спеціалісти зараз у пошуках роботи.

Бенфіка продовжить боротьбу у єврокубках у Лізі Європи. У чемпіонаті клуб Романа Яремчука йде третім після 15 турів, маючи у своєму активі 37 очок.

Скромний тренерський досвід Пірло