После курьезных ляпов в Азии: клуб из Европы заинтересовался бывшим вратарем Динамо

Максим Коваль впервые с 2019 года может поиграть в Европе. Украинский вратарь попал под прицел польской Легии.

Большое возвращение в Европу

Опытный 29-летний вратарь с 2019 года выступает за Аль-Фатех из Саудовской Аравии. Его игра за клуб является довольно неоднозначной. В некоторых матчах украинец становился настоящим героем команды, а в некоторых ужасно проваливался в рамке ворот.

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Однако даже такая игра привлекла внимание польского клуба. Легия рассчитывает усилить вратарскую позицию. Поляки надеются, что голкиперу удастся сократить срок своего соглашения с нынешним клубом на 6 месяцев.

. Коваль имеет действующий контракт с Аль-Фатехом до конца июня 2022 года. По данным Transfermarkt , стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.

Отметим, что Легия полностью провалила первую часть сезона. Клуб завершил групповой раунд Лиги Европы на последнем четвертом месте, получив 6 очков, завершив для себя еврокубки. В чемпионате Легия идет в зоне вылета – 17-я позиция среди 18 команд, имея в своем активе 15 баллов.

Аль-Фатехом с Ковалем находятся 9-ми в чемпионате Саудовской Аравии.

Карьера Коваля в Аль-Фатеху