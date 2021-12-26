Возобновляет интерес к защитнику

Английский клуб уже раньше интересовался защитником Шахтера. Но все осталось на уровне слухов. Теперь "молотобойцы" снова возобновили интерес, ведь хотят усилить защитную линию.

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Однако произойдет переход только при одном условии. Вест Хэм также положил глаз на защитника Манчестер Сити Натана Аке. Но лидер сезона не намерен отпускать футболиста. Если команде Андрея Ярмоленко не удастся договориться с МанСити, они снова обратят свое внимание на Николая Матвиенко.

В 2021 году команду Дэвида Моеса ждет еще два матча – против Саутгемптона и Уотфорда. После 17 туров "молотобойцы" занимают 5 место в таблице АПЛ, имея в своем активе 28 очков.

Матвиенко помог Шахтеру уйти на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата Украины.

Статистика Матвиенко в сезоне