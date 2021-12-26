Велике повернення у Європу
Досвідчений 29-річний воротар із 2019 року виступає за Аль-Фатех із Саудівської Аравії. Його гра за клуб є доволі неоднозначною. У деяких матчах українець ставав справжнім героєм команди, а у деяких жахливо провалювався у рамці воріт.
До речі Матвієнко може перебратись у клуб Ярмоленка
Однак навіть така гра привернула увагу польського клубу. Легія розраховує підсилити воротарську позицію. Поляки сподіваються, що голкіперу вдасться скоротити термін своєї угоди з нинішнім клубом на 6 місяців.
Відзначимо, що Легія повністю провалила першу частину сезону. Клуб завершив груповий раунд Ліги Європи на останньому четвертому місці, здобувши 6 очок, завершив для себе єврокубки. У чемпіонаті Легія йде у зоні вильоту – 17-та позиція серед 18 команд, маючи у своєму активі 15 балів.
Аль-Фатехом із Ковалем посідає 9-ми у чемпіонаті Саудівської Аравії.
Кар'єра Коваля в Аль-Фатеху
- У чемпіонат Азії Коваль перейшов у липні 2019-го. Максим покинув київське Динамо.
- У сезоні-2021/2022 голкіпер відіграв за Аль-Фатех 13 матчів, у яких пропустив 18 голів та 4 поєдинки зіграв на нуль.