Велике повернення у Європу

Досвідчений 29-річний воротар із 2019 року виступає за Аль-Фатех із Саудівської Аравії. Його гра за клуб є доволі неоднозначною. У деяких матчах українець ставав справжнім героєм команди, а у деяких жахливо провалювався у рамці воріт.

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Однак навіть така гра привернула увагу польського клубу. Легія розраховує підсилити воротарську позицію. Поляки сподіваються, що голкіперу вдасться скоротити термін своєї угоди з нинішнім клубом на 6 місяців.

До уваги. Коваль має чинний контракт із Аль-Фатехом до кінця червня 2022 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 500 тисяч євро.

Відзначимо, що Легія повністю провалила першу частину сезону. Клуб завершив груповий раунд Ліги Європи на останньому четвертому місці, здобувши 6 очок, завершив для себе єврокубки. У чемпіонаті Легія йде у зоні вильоту – 17-та позиція серед 18 команд, маючи у своєму активі 15 балів.

Аль-Фатехом із Ковалем посідає 9-ми у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Кар'єра Коваля в Аль-Фатеху