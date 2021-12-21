После гол плюс пас: Яремчук попал в символическую сборную чемпионата Португалии

Бенфика разгромила Маритиму в 15 туре чемпионата Португалии. Роман Яремчук внес большой вклад в победу "орлов".

Прервал печальную статистику

Роман Яремчук отличился по системе "гол+пас". Украинский нападающий прервал безголевую серию в португальском чемпионате. Последний раз футболист атаки забивал еще в конце сентября, когда оформил дубль в ворота Витории.

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На этот раз "жертвой" украинца стало Маритиму. Удачную игру Яремчука не смогли не выделить эксперты. Роман попал в символическую сборную по версии SofaScore. Но в этой команде тура получил далеко не самую высокую оценку среди игроков – 8.2.

Отметим, что линии атаки в этой команде недели полностью состоит из игроков Бенфики.

Яремчук попал в сборную тура / Скриншот из SofaScore