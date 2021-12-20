Яремчук прервал молчание
Яремчук в первом тайме молчал, тогда как во втором тайме отдал голевую на Рафаэля Силву. Через несколько минут португалец ассистировал на украинского форварда.
К слову Яремчук прервал сухую серию в чемпионате Португалии, забив за Бенфику: видео гола
От статистического портала WhoScored Яремчук получил высокую оценку 8.8 – третий результат среди двух команд. Украинец пять раз бил по воротам, а также маd два успешных обводки. Лучшим игроком матча был признан Силва (10), который оформил покер из голевых передач, а также добавил в свою статистику один мяч.
Оценки матча Бенфика – Маритиму:
- Это был 22-й матч Яремчука за Бенфику в этом сезоне. На счету украинского форварда шесть голов и пять результативных передач.
- Бенфика занимает третье место в чемпионате Португалии. 23 декабря "орлы" сыграют с Порту в 1/8 финала Кубка Португалии.