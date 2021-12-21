Прервал печальную статистику
Роман Яремчук отличился по системе "гол+пас". Украинский нападающий прервал безголевую серию в португальском чемпионате. Последний раз футболист атаки забивал еще в конце сентября, когда оформил дубль в ворота Витории.
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На этот раз "жертвой" украинца стало Маритиму. Удачную игру Яремчука не смогли не выделить эксперты. Роман попал в символическую сборную по версии SofaScore. Но в этой команде тура получил далеко не самую высокую оценку среди игроков – 8.2.
Отметим, что линии атаки в этой команде недели полностью состоит из игроков Бенфики.
Яремчук попал в сборную тура / Скриншот из SofaScore
- К слову, Бенфика наколотила в ворота соперников 7 мячей. Зато гости ответили голом престижа – 7:1. Благодаря победе "орлы" с 37 очками замыкают тройку лидеров чемпионата.
- В сезоне-2021/2022 Яремчук отыграл уже 22 матча, в которых 6 раз огорчал голкиперов соперников и сделал 5 ассистов.
- Уже 23 декабря украинский форвард сможет улучшить свою статистику. Бенфика в 1/8 финала Кубка Португалии сыграет на выезде против Порту.