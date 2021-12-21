Перервав сумну статистику

Роман Яремчук відзначився за системою "гол+пас". Український нападник перервав безгольову серію у португальському чемпіонаті. Востаннє футболіст атаки забивав ще наприкінці вересня, коли оформив дубль у ворота Віторії.

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Цього разу "жертвою" українця стало Марітіму. Вдалу гру Яремчука не змогли не виділити експерти. Роман потрапив у символічну збірну за версією SofaScore. Але у цій команді туру отримав далеко не найвищу оцінку серед гравців – 8.2.

Відзначимо, що лінії атаки у цій команді тижня повністю складається з гравців Бенфіки.



Яремчук потрапив у збірну туру / Скриншот із SofaScore