Перервав сумну статистику
Роман Яремчук відзначився за системою "гол+пас". Український нападник перервав безгольову серію у португальському чемпіонаті. Востаннє футболіст атаки забивав ще наприкінці вересня, коли оформив дубль у ворота Віторії.
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Цього разу "жертвою" українця стало Марітіму. Вдалу гру Яремчука не змогли не виділити експерти. Роман потрапив у символічну збірну за версією SofaScore. Але у цій команді туру отримав далеко не найвищу оцінку серед гравців – 8.2.
Відзначимо, що лінії атаки у цій команді тижня повністю складається з гравців Бенфіки.
Яремчук потрапив у збірну туру / Скриншот із SofaScore
- До слова, Бенфіка наколотила у ворота суперників 7 м'ячів. Натомість гості відповіли голом престижу – 7:1. Завдяки перемозі "орли" з 37 очками замикають трійку лідерів чемпіонату.
- У сезоні-2021/2022 Яремчук відіграв вже 22 матчі, у яких 6 разів засмучував голкіперів суперників та зробив 5 асистів.
- Вже 23 грудня український форвард зможе покращити свою статистику. Бенфіка в 1/8 фіналу Кубка Португалії зіграє на виїзді проти Порту.