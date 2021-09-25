После финального гонга поднимут руку Усика, – менеджер Фьюри дал прогноз на бой с Джошуа

25 сентября 2021 , 12:32
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Источник:

Mirror

Количество экспертов и бывших боксеров считают Энтони Джошуа фаворитом в поединке с Александром Усиком. Британцу прочат победу нокаутом, однако предупреждают, что Усик может перебоксировать Джошуа.

Уоррен: Усик перебоксирует Джошуа

Фрэнк Уоррен, менеджер чемпиона WBC Тайсона Фьюри, считает, что Джошуа должен нокаутировать Усика.

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"В боксе есть старая поговорка: Хороший большой боец всегда победит хорошего маленького бойца". Энтони просто должен выйти и нокаутировать Усика", – сказал Уоррен.

Но промоутер заверил, что Джошуа ждет поражение, если он сразится, как с Энди Руисом в реванше. Тогда британец выиграл решением судей.

По мнению Уоррена, Усик сможет перебоксировать Джошуа.  

Если Джошуа будет боксировать, как это делал во втором бою с Энди Руисом, то проиграет, потому что Усик очень хороший боксер. Если Усик будет еще в ринге во второй половине боя, то думаю, что мы увидим, как после финального гонга поднимают его руку. Я считаю, что Усик перебоксирует Джошуа,
– резюмировал Уоррен.

Усик – Джошуа: что известно о бое

  • Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало шоу в 22: 00 по киевскому времени. В Украине бой покажет платформа Megogo.
  • Джошуа выставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. Если Усик победит, то для Джошуа предусмотрен реванш. Если же украинец не выиграет поединок – реванша не будет.
  • Накануне поединка боксеры прошли процедуру взвешивания. Усик показал вес 100 килограммов, а Джошуа оказался на 9 килограммов тяжелее.
  • По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Джошуа, которому прочат досрочную победу.


Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24

Автор: Михайло Гема