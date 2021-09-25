После финального гонга поднимут руку Усика, – менеджер Фьюри дал прогноз на бой с Джошуа

Количество экспертов и бывших боксеров считают Энтони Джошуа фаворитом в поединке с Александром Усиком. Британцу прочат победу нокаутом, однако предупреждают, что Усик может перебоксировать Джошуа.

Уоррен: Усик перебоксирует Джошуа

Фрэнк Уоррен, менеджер чемпиона WBC Тайсона Фьюри, считает, что Джошуа должен нокаутировать Усика.

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"В боксе есть старая поговорка: Хороший большой боец всегда победит хорошего маленького бойца". Энтони просто должен выйти и нокаутировать Усика", – сказал Уоррен.

Но промоутер заверил, что Джошуа ждет поражение, если он сразится, как с Энди Руисом в реванше. Тогда британец выиграл решением судей.

По мнению Уоррена, Усик сможет перебоксировать Джошуа.

Если Джошуа будет боксировать, как это делал во втором бою с Энди Руисом, то проиграет, потому что Усик очень хороший боксер. Если Усик будет еще в ринге во второй половине боя, то думаю, что мы увидим, как после финального гонга поднимают его руку. Я считаю, что Усик перебоксирует Джошуа,

– резюмировал Уоррен.

Усик – Джошуа: что известно о бое

Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало шоу в 22: 00 по киевскому времени. В Украине бой покажет платформа Megogo.

Джошуа выставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. Если Усик победит, то для Джошуа предусмотрен реванш. Если же украинец не выиграет поединок – реванша не будет.

Накануне поединка боксеры прошли процедуру взвешивания. Усик показал вес 100 килограммов, а Джошуа оказался на 9 килограммов тяжелее.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Джошуа, которому прочат досрочную победу.



Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24