Російські тенісистки уникали питання щодо війни проти України. Саме через це організатори міжнародних турнірів мали хибну думку, що вони виступають проти неї. Тому і дозволяли участь російських тенісистів.

Та виявилося, що російські тенісисти нічим не кращі за звичайних жителів Росії. І теж підтримують війну проти України. Це на власному прикладі підтвердила Анастасія Гасанова, яка просто опублікувала відео, де підтримала війну проти України, використавши чималу кількість російських фейків.

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І тепер саме проти Гасанової мають зіграти українські тенісистка Даяна та Іванна Ястремські на турнірі в Руані. Правда українок така ситуація не влаштовує.

При цьому виявилося, що спочатку організатори турніру не дали wild card для участі сестер Ястремських. А за 10 хвилин до кінця реєстрації погодилися дати їм місце в основній сітці турніру. Але зіграти саме проти росіянок.

"Я хочу підійти до директора турніру і показати відео з її заявами. На мій погляд, її взагалі мають дискваліфікувати після таких слів. Вона фактично підтримує і виправдовує вторгнення в Україну, розповідаючи про те, що її утискали за російську мову в Одесі. Це повна брехня. Я живу все своє життя в Одесі, у нашому місті переважна більшість розмовляє російською мовою і з цим ні в кого ніколи не було проблем. Це цілковита брехня і нісенітниця, сказана для того, щоб виправдати вторгнення Росії в Україну", – відреагувала на це Даяна Ястремська.

Однак поки цей матч і далі серед запланованих – на вівторок, 18 жовтня.

Ястремська відправила Гасанову вслід за російським кораблем

При цьому Ястремська перед тим особисто поговорила з Гасановою щодо її висловлювань. Але конструктивної розмови не вийшло.

"Ми зустрілися з нею в роздягальні минулого тижня в Клуж-Напоці. Мої враження... та в мене просто немає слів. Це ненормально. Я показала їй це відео і запитала: "Ти справді так вважаєш?". Вона відповіла, що так, це її позиція. Мовляв, у неї накипіло, що їй було шкода загиблих людей у Криму і що українці з цього сміялися. Я відповіла, що українці раділи тільки тому, що пошкодили незаконний міст, яким постійно їздять танки та ракети, щоб продовжувати нас вбивати, і спитала, чи не шкода їй наших дітей, які загинули в Маріуполі, Бучі, Харкові... Після чого запропонувала їй піти слідом за російським кораблем, бо розмовляти там не було про що", – розповіла Даяна Ястремська.