Пощекотал орешки: теннисист получил удар между ног от стенки – курьезное видео
7 января 2022 , 14:33Читати новину українською
Источник:твиттер Себастьяна Корды
Американский теннисист Себастьян Корда прибыл в Аделаиду (Австралия) на турнир ATP. Спортсмен попал на изоляцию и старается не терять форму.
Болезненный удар по "фаберже"
21-летний теннисист, прилетев в Австралию, сдал положительный тест на COVID-19. Спортсмен заявил, что у него нет никаких симптомов болезни и он уже сдал два отрицательных теста.
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Но из-за карантинных ограничений Корда все равно должен быть на изоляции в комнате, которую ему предоставили. Чтобы не терять форму, он отрабатывает удары от стены.
В один из ударов спортсмен не рассчитал свою силу. Мяч резко сменил траекторию и угодил теннисисту в "зону фаберже".
Видео курьезного инцидента