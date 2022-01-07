Болісний удар по "фаберже"

21-річний тенісист, прилетівши до Австралії, здав позитивний тест на COVID-19. Спортсмен заявив, що не має ніяких симптомів хвороби і вже здав два негативні тести.

До слова Джоковичу можуть заборонити в'їзд в Австралію на декілька років

Та через карантинні обмеження Корда все одно бути на ізоляції у кімнаті, яку йому надали. Щоб не втрачати форму, він відпрацьовує удари від стінки.

Під час одного з ударів спортсмен не розрахував свою силу. М'яч різко змінив траєкторію і влучив тенісисту в "зону фаберже".

Відео курйозного інциденту