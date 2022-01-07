Болезненный удар по "фаберже"

21-летний теннисист, прилетев в Австралию, сдал положительный тест на COVID-19. Спортсмен заявил, что у него нет никаких симптомов болезни и он уже сдал два отрицательных теста.

К слову Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на несколько лет

Но из-за карантинных ограничений Корда все равно должен быть на изоляции в комнате, которую ему предоставили. Чтобы не терять форму, он отрабатывает удары от стены.

В один из ударов спортсмен не рассчитал свою силу. Мяч резко сменил траекторию и угодил теннисисту в "зону фаберже".

Видео курьезного инцидента