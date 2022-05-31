Санитра: Война испортила жизнь многим людям

Полномасштабная война, которую развязала Россия, кажется, что повлияла на все сферы нашей жизни. Она не обошла стороной и украинских биатлонистов.

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Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины украинцы досрочно закончили сезон. Атлетов ожидали еще три этапа Кубка мира.

Наставник мужской команды Юрай Санитра рассказал о досадном окончании сезона и нереализованных планах после Олимпиады-2022.

"Три месяца назад после Олимпийских игр в Пекине, когда мы прощались с ребятами в аэропорту Франкфурта, у нас были большие планы и хотели достойно закончить сезон. Нас ждали еще три этапа Кубка мира. В то же время мы практически уже готовили со спортсменами планы на следующий сезон. Тогда уже обсудили с руководством мое желание работать дальше. Практически все было к тому готово", – отметил специалист.

"Мой характер мне не позволил бросить ребят"

Тренер подчеркнул, что полномасштабная война повлияла также и на его жизнь. Санитра доволен своими условиями в качестве тренера, поэтому хочет и дальше сотрудничать с украинцами.

Начавшаяся 24 февраля как российское вторжение война испортила жизнь многим людям. Так же повлияла и на спортивную жизнь страны, и на мою личную. Я шесть лет работаю в Украине. Мое отношение к ней очень сердечное. Когда война началась, я очень переживал за своих спортсменов, друзей и находившихся здесь людей. До этого времени я не давал никаких интервью. Переживал все вместе с ребятами,

– сказал Санитра. По словам тренера, ему поступали заманчивые предложения от других сборных, но он им отказал.

Специалист продолжит тренировать мужскую сборную Украины по биатлону.

"Долго думал о том, что имею возможности работать и в других командах. Необходимо было принять решение, потому что в этой ситуации нелегко отказаться от поступающих предложений. Мой характер мне не позволил бросить ребят, команду, Украину и свой шестилетний труд. Поэтому я пошел на риск и решил работать с мужской сборной и дальше. Верю, что в это нелегкое время ситуация будет улучшаться, и верю в победу Украины", – добавил наставник мужской команды.

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