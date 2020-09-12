Бывший форвард ПСЖ Эдинсон Кавани открыл себя в довольно неожиданном занятии.

Как рассказал журналист Луис Эчегарай в своем твиттере, Кавани еще находясь в Париже решил попробовать свои силы в балете.

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Вернувшись в Уругвай Кавани сотрудничает с национальным балетом, чтобы пропагандировать этот вид искусства на своей родине и привлечь больше молодых артистов.

"Футбол и танцы похожи сильнее, чем кажется. И то, и то начинается как развлечение, но в итоге может перерасти в успешную карьеру. В обоих случаях нужно быть профессионалом: тренироваться, правильно питаться, отдыхать и слушать тех, у кого больше опыта", – прокомментировал необычное начинание Кавани.

Another reason why I love Cavani. Back in Paris, he found ballet as a place of refuge. Then he fell in love. Now, back in he joins forces with the nation’s @BNSballet to promote youth ? and challenge the macho stigma that it’s not for boys (via @BNSballet h/t @Jon_LeGossip) pic.twitter.com/cQtMHP5yoU — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) September 10, 2020

Что известно о Кавани