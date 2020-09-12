Пошел в балет: экс-футболист ПСЖ неожиданно получил новое хобби – фото
Бывший форвард ПСЖ Эдинсон Кавани открыл себя в довольно неожиданном занятии.
Как рассказал журналист Луис Эчегарай в своем твиттере, Кавани еще находясь в Париже решил попробовать свои силы в балете.
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Вернувшись в Уругвай Кавани сотрудничает с национальным балетом, чтобы пропагандировать этот вид искусства на своей родине и привлечь больше молодых артистов.
"Футбол и танцы похожи сильнее, чем кажется. И то, и то начинается как развлечение, но в итоге может перерасти в успешную карьеру. В обоих случаях нужно быть профессионалом: тренироваться, правильно питаться, отдыхать и слушать тех, у кого больше опыта", – прокомментировал необычное начинание Кавани.
Что известно о Кавани
- В минувшем сезоне Эдинсон Кавани провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.
- Сейчас форвард находится в статусе свободного агента, поскольку решил не продлевать контракт с ПСЖ.