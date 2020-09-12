Колишній форвард ПСЖ Едінсон Кавані відкрив себе у досить несподіваному занятті.

Як розповів журналіст Луїс Ечегарай у своєму твітері, Кавані ще перебуваючи в Парижі вирішив спробувати свої сили у балеті.

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Повернувшись в Уругвай Кавані співпрацює з національним балетом, щоб пропагувати цей вид мистецтва на своїй батьківщині і залучити більше молодих артистів.

"Футбол і танці схожі сильніше, ніж здається. І те, і те починається як розвага, але в підсумку може перерости в успішну кар'єру. В обох випадках потрібно бути професіоналом: тренуватися, правильно харчуватися, відпочивати і слухати тих, у кого більше досвіду", – прокоментував незвичайне починання Кавані.

Another reason why I love Cavani. Back in Paris, he found ballet as a place of refuge. Then he fell in love. Now, back in he joins forces with the nation’s @BNSballet to promote youth ? and challenge the macho stigma that it’s not for boys (via @BNSballet h/t @Jon_LeGossip) pic.twitter.com/cQtMHP5yoU — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) September 10, 2020

Що відомо про Кавані