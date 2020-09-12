Пішов у балет: зірковий ексфутболіст ПСЖ несподівано отримав нове хоббі – фото
Колишній форвард ПСЖ Едінсон Кавані відкрив себе у досить несподіваному занятті.
Як розповів журналіст Луїс Ечегарай у своєму твітері, Кавані ще перебуваючи в Парижі вирішив спробувати свої сили у балеті.
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Повернувшись в Уругвай Кавані співпрацює з національним балетом, щоб пропагувати цей вид мистецтва на своїй батьківщині і залучити більше молодих артистів.
"Футбол і танці схожі сильніше, ніж здається. І те, і те починається як розвага, але в підсумку може перерости в успішну кар'єру. В обох випадках потрібно бути професіоналом: тренуватися, правильно харчуватися, відпочивати і слухати тих, у кого більше досвіду", – прокоментував незвичайне починання Кавані.
Що відомо про Кавані
- У минулому сезоні Едінсон Кавані провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.
- Нині форвард перебуває у статусі вільного агента, оскільки вирішив не продовжувати контракт із ПСЖ.