В матче 2 тура женского чемпионата Франции между "Лионом" и "Реймсом" (3:0) произошел шокирующий эпизод.

Защитник "Лиона" Сельма Баша отправила в нокаут форварда Мелиссу Эрреру. Сельму удалили. Мелиссу унесли с поля на носилках, пишет 24 канал.

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Видео жуткого инцидента

Кто такая Сельма Баша?

Сельме всего 19 лет, но она – титулованная футболистка: двукратная чемпионка Франции, двукратная победительница Лиги чемпионов, победительница юношеского чемпионата Европы 2019 года.