Александр Усик одержал свою вторую победу в супертяжах. На вечере бокса в Англии наш соотечественник одолел Дерека Чисору.

После своей победы Усик выложил в инстаграме смонтированное видео, на котором он долгое время танцует на глазах у Эдди Хирна, Дерека Чисоры, Дэвида Хэя и других.

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После продолжительного танца он выкрикивает имя Энтони Джошуа.

Как Усик побеждал Чисору: главное

Украинский боксер одержал победу решением судей, ведь бой длился все 12 раундов. Боксеры активно начали поединок, но украинец выглядел значительно лучше на ринге.

Пятый раунд кое в чем был переломным: Усик уже начал занимать центр ринга и раскручивать Чисору. Дерек тяжело задышал, и Усик начал бомбардировать британца своими ударами.

Предпоследняя трехминутка также была за Усиком, который продолжил выбрасывать тяжелые "двойки". Чисора уже боксировал с опущенной головой и чудом не упал... Все же бой прошел все 12 раундов, и Усик одержал победу решением судей– 117:112, 115:113, 115:113.

После этого поединка Усик должен встретиться с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.