Українець Олександр Усик здобув свою другу перемогу в супертяжах. На вечорі боксу в Англії наш співвітчизник здолав Дерека Чісору.

Після своєї перемоги Усик виклав у інстаграмі змонтоване відео, на якому він довгий час танцює на очах у Едді Хірна, Дерека Чісори, Девіда Хея та інших.

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Після тривалого танцю він вигукує ім'я Ентоні Джошуа.

Як Усик перемагав Чісору: головне

Український боксер здобув перемогу рішенням суддів, адже бій тривав усі 12 раундів. Боксери активно розпочали поєдинок, але українець виглядав значно краще на ринзі.

П'ятий раунд у дечому був переломним: Усик вже почав займати центр рингу та розкручувати Чісору. Дерек важко задихав й Усик почав бомбардувати британця своїми ударами.

Передостання трихвилинка також була за Усиком, який продовжив викидати важкі "двійки". Чісора вже боксував з опущеною головою і дивом не впав… Все ж бій пройшов усі 12 раундів й Усик здобув перемогу рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку Усик повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.