Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) после победы над Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) сделал обращение к британскому чемпиону мира Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), владеющему титулами WBA, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

Усик в интервью Matchroom Boxing заявил, что хочет сразиться за титул чемпиона мира и воспользовался возможностью обратиться к Джошуа.

Как это было: Усик в тяжелом поединке победил Чисору

Почему я думаю о том, что хочу боксировать с Джошуа? Я хочу этого. Можно предположить, что я побьюсь в следующем бою либо с Джошуа, либо за вакантный титул, но нельзя быть уверенным на 100 процентов.



Я не знаю, был ли удивлен Джошуа моим выступлением. Энтони, как дела? Я иду за тобой. Спасибо большое всем болельщикам в Великобритании, Украине и во всем мире,

- сказал Александр.

После боя Усик помахал рукой Джошуа, а тот загадочно улыбался в ответ.

Как Усик побеждал Чисору: главное

Украинский боксер одержал победу решением судей, ведь бой длился все 12 раундов. Боксеры активно начали поединок, но украинец выглядел значительно лучше на ринге.

Пятый раунд кое в чем был переломным: Усик уже начал занимать центр ринга и раскручивать Чисору. Дерек тяжело задышал, и Усик начал бомбардировать британца своими ударами.

Предпоследняя трехминутка также была за Усиком, который продолжил выбрасывать тяжелые "двойки". Чисора уже боксировал с опущенной головой и чудом не упал... Все же бой прошел все 12 раундов, и Усик одержал победу решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.

После этого поединка Усик должен встретиться с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.