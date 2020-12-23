Украинский полузащитник Шахтера Виктор Коваленко попал во внимание сразу нескольких грандов футбола. Бенфика может перехватить игрока из-под носа итальянской Аталанты.

Португальский гранд стал одним из претендентов на трансфер игрока сборной Украины Виктора Коваленко. Якобы Бенфика уже начала переговоры с Шахтером, сообщает Record.

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Новый кандидат на Коваленко

Аталанта, которая тоже хочет видеть в своем составе полузащитника, имеет серьезного конкурента. Интересно, что у футболиста есть действующий контракт с "горняками", который рассчитан до конца этого сезона. Уже после него игрок сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Итальянский клуб, за который выступает Руслан Малиновский, вроде бы уже в январе хочет оформить трансфер полузащитника. Коваленко должен закрыть позицию, на которой играл капитан Алехандро Гомес. Клуб имеет конфликт с аргентинцем, поэтому не рассчитывает на мятежника.

Ранее сообщалось, что Шахтер хотел продлить соглашение с игроком центрального звена команды, но Виктор всерьез настроен покинуть дончан. Также среди претендентов на футболиста – Удинезе и Наполи.

Добавим, что руководитель селекционной службы Шахтера Жозе Боту ранее работал в структуре Бенфики. Он заявил, что португальский клуб в 2018 году проявлял интерес к футболисту.