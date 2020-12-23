Український півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко потрапив у око відразу декількох грандів футболу. Бенфіка може перехопити гравця з-під носа італійської Аталанти.

Португальський гранд став одним із претендентів на трансфер гравця збірної України Віктора Коваленка. Начебто Бенфіка вже розпочала перемовини з Шахтарем, повідомляє Record.

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Новий кандидат на Коваленка

Аталанта, яка теж хоче бачити у своєму складі півзахисника, має серйозного конкурента. Цікаво, що у футболіста є чинний контракт з "гірниками", який розрахований до кінця цього сезону. Вже після нього гравець зможе перейти у інший клуб на правах вільного агента.

Італійський клуб, за який виступає Руслан Маліновський, начебто вже у січні хоче оформити трансфер півзахисника. Коваленко повинен закрити позицію на якій грав капітан Алехандро Гомес. Клуб має конфлікт з аргентинцем, тому не розраховує на бунтівника.

Раніше повідомлялось, що Шахтар хотів продовжити угоду з гравцем центральної ланки команди, але Віктор серйозно налаштований покинути донеччан. Також серед претендентів на футболіста є Удінезе та Наполі.

Додамо, що керівник селекційної служби Шахтаря Жозе Боту раніше працював у структурі Бенфіки. Він заявив, що португальський клуб у 2018 році проявляв інтерес до футболіста.