Португальський гранд може перехопити Коваленка у Аталанти
Український півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко потрапив у око відразу декількох грандів футболу. Бенфіка може перехопити гравця з-під носа італійської Аталанти.
Португальський гранд став одним із претендентів на трансфер гравця збірної України Віктора Коваленка. Начебто Бенфіка вже розпочала перемовини з Шахтарем, повідомляє Record.
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Новий кандидат на Коваленка
Аталанта, яка теж хоче бачити у своєму складі півзахисника, має серйозного конкурента. Цікаво, що у футболіста є чинний контракт з "гірниками", який розрахований до кінця цього сезону. Вже після нього гравець зможе перейти у інший клуб на правах вільного агента.
Італійський клуб, за який виступає Руслан Маліновський, начебто вже у січні хоче оформити трансфер півзахисника. Коваленко повинен закрити позицію на якій грав капітан Алехандро Гомес. Клуб має конфлікт з аргентинцем, тому не розраховує на бунтівника.
Раніше повідомлялось, що Шахтар хотів продовжити угоду з гравцем центральної ланки команди, але Віктор серйозно налаштований покинути донеччан. Також серед претендентів на футболіста є Удінезе та Наполі.
Додамо, що керівник селекційної служби Шахтаря Жозе Боту раніше працював у структурі Бенфіки. Він заявив, що португальський клуб у 2018 році проявляв інтерес до футболіста.
- Коваленко – вихованець Шахтаря. У головній команді дебютував восени 2014-го року. Всього за "гірників" провів 200 матчів, у яких 32 рази відзначався у воротах суперників.
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 мільйона євро. У цьому сезоні він зіграв у футболці Шахтаря 11 матчів, в яких забив 4 голи.
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