Аль-Фатех – Аль-Наср 2:2

Голы: Тельо, 12, Бендебка, 58 – Талиска, 42, Роналду, 90+3 (пен)

В конце 2022 Криштиану Роналду нашел новый клуб. Португалец решил покинуть Европу и перебрался в Аль-Наср из Саудовской Аравии, пишет 24 канал.

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В дебютном выставочном матче против ПСЖ CR7 отличился дублем, в то время как в официальных играх он не забивал. И вот только в третьем матче за Аль-Наср Роналду забил.

Аль-Наср на грани поражения

Команда Руди Гарсии играла на выезде против середняка Аль-Фатеха, за который в свое время играл Максим Коваль. Гости открыли счет благодаря питомцу Барселоны Кристиану Тельо, но еще до перерыва Талиска сравнял счет.

В середине второго тайма Аль-Фатех вышел вперед, после чего удерживал преимущество до компенсированного времени. Впрочем, на 90+2 минуте Машарилов подставился под соперника в чужой площадке и заработал пенальти.

Спасательный пенальти Роналду

Здесь и пришло звездное время Роналду. В течение матча Криштиану промахивался с пяти метров (выше ворот) и попадал в перекладину. Однако с 11-метровой отметки португалец пробил точно по центру.

Этот гол подарил Аль-Насру ничью, благодаря которой клуб остался на первой строчке в чемпионате. Столько же очков у Аль-Шабаб, который отыграл на матч больше. Впрочем, плотность среди лидеров достаточно велика. Аль-Хиляль отстает от команды Роналду на два балла, а Аль-Иттихад – на три при игре в запасе.

Видеообзор матча Аль-Фатех – Аль-Наср: