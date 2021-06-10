Португалия разбила Израиль перед Евро-2020: видео

Сборная Португалии 9 июня провела генеральную репетицию накануне Евро-2020. Команда во главе с Криштиану Роналду уничтожила Израиль.

Португалия – Израиль 4:0

Голы: Фернандес, 42, 90+1, Роналду, 44, Канселу, 86

Португальцы доминировали с первых минут матча. Сборная потеряла много убийственных моментов, но на 42-й минуте их активность была оправдана.

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классно откликнулся на передачу в район 11 метров и прицельно пробил в ворота Израиля –

Уже через четыре минут португальцы удвоили преимущество. Роналду получил передачу и с острого угла решился на удар, мяч пролетел между ног голкиперу и влетел во владения гостей – 2:0.

На перерыв команды ушли при комфортного для хозяев счете. В течение целого второго тайма португальские футболисты превосходили соперника. Но в конце матча таки воплотили свою активность в еще два забитых гола.

На 86-й минуте Канселу сам создал для себя гол. Он мастер обработал дальнюю передачу, обыграл опекуна, сместился с фланга и обводным ударом пробил под дальнюю штангу – 3:0.

А уже в компенсированное арбитром к матчу время Фернандеш оформил дубль. Португальцы прервали атаку израильтян, мяч на границе штрафной получил Фернандеш и как рукой забросил мяч в девятку ворот – 4:0.

Португалия уверенно переиграла Израиль. Португальцы на Евро-2020 сыграют против Венгрии, Германии и Франции.

Португалия – Израиль видеообзор