Пока другие компании на рынке развлекательной индустрии демонстрируют эпические баталии футболистов на поле, финты, истошный визг болельщиков и бешеную эйфорию, FAVBET и креативное агентство Banda пошли другим путем.

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В основе истории – воспоминания. Немного смешные, странные и гиперболизированные, но такие невероятные. От них до сих пор мурашки по коже. Здесь и футболисты с болельщиками в национальных костюмах, и разъяренный сосед в образе минотавра. Когда вспоминаешь самый яркий матч – возможно все.

Особенно, когда этот матч – киевский финал Евро-2012 между сборными Испании и Италии, в котором испанцы победили 4:0. Кто тогда мог подумать, что подопечные Дель Боске бульдозером пройдутся по итальянцах и выиграют с такой разницей? И для кого-то эти эмоции до сих пор невероятные.

Еще одна фишка – рассказ истории. FAVBET и Banda отказались от пафосных рекламных голосов и сделали ставку на простоту и доверие. Когда историю рассказывает твой друг, сосед или коллега по работе.

И если тебе еще не было чего вспомнить, FAVBET приглашает быть внутри Евро-2020 и пережить невероятные эмоции вместе. В компании уверены, что нас ждет невероятный турнир.

А еще, кроме рекламной кампании, обещают кучу зажигательного контента, проведение промо-мероприятий и розыгрышей.

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