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Уже через четыре минут португальцы удвоили преимущество. Роналду получил передачу и с острого угла решился на удар, мяч пролетел между ног голкиперу и влетел во владения гостей – 2:0.

На перерыв команды ушли при комфортного для хозяев счете. В течение целого второго тайма португальские футболисты превосходили соперника. Но в конце матча таки воплотили свою активность в еще два забитых гола.