Португалия –Израиль 4:0 Голы: Фернандес, 42, 90+1, Роналду, 44, Канселу, 86 Португальцы доминировали с первых минут матча. Сборная потеряла много убийственных моментов, но на 42-й минуте их активность была оправдана. ИнтересноНакануне Евро-2020 FAVBET предлагает вспомнить свой самый яркий матч Фернандеш классно откликнулся на передачу в район 11 метров и прицельно пробил в ворота Израиля – 1:0. Уже через четыре минут португальцы удвоили преимущество. Роналду получил передачу и с острого угла решился на удар, мяч пролетел между ног голкиперу и влетел во владения гостей –2:0. На перерыв команды ушли при комфортного для хозяев счете. В течение целого второго тайма португальские футболисты превосходили соперника. Но в конце матча таки воплотили свою активность в еще два забитых гола. На 86-й минуте Канселу сам создал для себя гол. Он мастер обработал дальнюю передачу, обыграл опекуна, сместился с фланга и обводным ударом пробил под дальнюю штангу –3:0. А уже в компенсированное арбитром к матчу время Фернандеш оформил дубль. Португальцы прервали атаку израильтян, мяч на границе штрафной получил Фернандеш и как рукой забросил мяч в девятку ворот – 4:0. Португалия уверенно переиграла Израиль. Португальцы на Евро-2020 сыграют против Венгрии, Германии и Франции. Португалия –Израиль видеообзор