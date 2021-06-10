Португалія – Ізраїль 4:0

Голи: Фернандеш, 42, 90+1, Роналду, 44, Канселу, 86

Португальці домінували з перших хвилин матчу. Збірна змарнувала багато вбивчих моментів, але на 42-й хвилині їх активність була виправдана.

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Фернандеш класно відгукнувся на передачу у район 11 метрів та прицільно пробив у ворота Ізраїлю – 1:0.

Вже через чотири хвилин португальці подвоїли перевагу. Роналду отримав передачу та з гострого кута наважився на удар, м'яч пролетів поміж ніг голкіперу та влетів у володіння гостей – 2:0.

На перерву команди пішли за комфортного для господарів рахунку. Протягом цілого другого тайму португальські футболісти переважали суперника. Та наприкінці матчу таки втілили свою активність у ще два забиті голи.

На 86-й хвилині Канселу сам створив для себе гол. Він майстер обробив дальню передачу, обіграв опікуна, змістився з флангу та обвідним ударом пробив під дальню стійку – 3:0.

А вже у компенсований арбітром до матчу час Фернандеш оформив дубль. Португальці перервали атаку ізраїльських гравців, м'яч на межі штрафного отримав Фернандеш та наче рукою закинув м'яч у дев'ятку воріт – 4:0.

Португалія впевнено переграла Ізраїль. Португальці на Євро-2020 зіграють проти Угорщини, Німеччини та Франції.

Португалія – Ізраїль відеоогляд