5 сентября Португалию ждет сложный поединок против Хорватии в матче Лиги наций. Букмекеры дали свои прогнозы, кто же окажется более сильным в этом противостоянии.

Португалия – Хорватия: прогноз

Команды между собой встречались 5 раз. Ни в одном матче Португалия не узнала горечи поражения. После четырех побед подряд в 2019 году была зафиксирована ничья 1:1, пишет 24 канал.

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Интересно то, что результативный удар Перишича в последней встрече стал лишь первым голом для Хорватии в ворота Португалии. Португальцы же огорчали хорватского голкипера восемь раз.

Хорватия ни разу не смогла оставить свои ворота "сухими" в матчах против португальских футболистов.

Участие звездного Роналду в матче под вопросом. У португальца проблемы с правым пальцем на ноге, из-за которых он уже пропустил тренировку.

После вылета из чемпионата мира 2018 года сборная Португалии потерпела поражение лишь в одном матче. Это поражение нанесла сборная Украины в отборочном матче на Евро-2020. В остальных 15 поединках португальцы побеждали 10 раз и еще 5 матчей завершили вничью.

Португалия стала победителем дебютной Лиги наций, обыграв Нидерланды 1:0. Единственным голом тогда отличился Гонсалу Геде. Путь сборной Хорватии не был таким успешным, как у соперника. Хорватские футболисты заняли последнее место в трио с Англией и Испанией.

Матч Лиги наций Португалия – Хорватия состоится в субботу, 5 сентября, в 21:45.

Португалия – Хорватия: что прогнозируют букмекеры

Большое преимущество букмекеры Parimatch отдают хозяевам матча. На их победу стоит коэффициент 1,93, а на победу Хорватии – 4,40. Ничейный результат во встрече оценили в 3,45.

Счет в матче скорее всего откроет Португалия во главе с Роналду – 1,55, а на то, что первыми счет на табло изменят гости – 2,45. Аналогичные коэффициенты стоят на последний гол во встрече.

"Тотал матча 2-3 гола" оценен в 2,01. Специалисты склоняются к тому, что в первом тайме скорее всего забьет Португалия, гол от футболистов этой команды оценен коэффициентом 2,05, а на результативный удар в первой 45-минутке в исполнении Хорватии – 2,70.

Эксперты считают, что болельщики смогут увидеть гол во втором тайме в исполнении только одной сборной. На то, что хотя бы одна команда не огорчит голкипера – 1,27.

Капитан Португалии Роналду сможет забить гол в первой части встречи – 3,30. Звездный португалец отметится голом и Португалия победит – 2,46.

Букмекеры не верят, что какой-либо из команд удастся завершить оба тайма при положительном для них счете. Португалия не сможет победить в обоих таймах – 1,12. А на такой показатель Хорватии – 1,01.