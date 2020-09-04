5 вересня на Португалію чекає складний поєдинок проти Хорватії у матчі Ліги націй. Букмекери дали свою прогнози, хто ж виявиться сильніших у цьому протистоянні.

Португалія – Хорватія: прогноз

Команда між собою зустрічались 5 разів. У жодному матчі Португалія не знала гіркоти поразок. Після чотирьох перемог поспіль у 2019 році була зафіксована нічия 1:1, пише 24 канал.

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Цікаво те, що результативний удар Перишича у останній зустрічі став лише першим голом для Хорватії у ворота Португалії. Португальці ж засмучували хорватського голкіпера вісім разів.

Хорватія жодного разу не змогла залишити свої ворота "сухими" у матчах проти португальських футболістів.

Участь зіркового Роналду у матчі під запитанням. У португальця проблеми з правим пальцем на нозі через які він вже пропустив тренування.

Після вильоту з чемпіонату світу 2018 року збірна Португалії зазнала поразки лише в одному матчі. Цієї поразки завдала збірна України у відбірковому матчі на Євро-2020. У інших 15 поєдинках португальці перемагали 10 разів та ще 5 матчів завершили у нічию.

Португалія стала переможцем дебютної Ліги націй, обігравши Нідерланди 1:0. Єдиним голом тоді відзначився Гонсалу Гуедеш. Шлях збірної Хорватії не був таким успішним як у суперника. Хорватські футболісти посіли останнє місце у тріо з Англією та Іспанією.

Матчі Ліги націй Португалія – Хорватія відбудеться у суботу, 5 вересня, о 21:45.

Португалія – Хорватія: що прогнозують букмекери

Велику перевагу букмекери Parimatch віддають господарям матчу. На їх перемогу стоїть коефіцієнт 1,93, а на звитягу Хорватії – 4,40. Нічийний результат у зустрічі оцінили у 3,45.

Рахунок у матчі швидше за все відкриє Португалія на чолі з Роналду – 1,55, а на те, що першими рахунок на табло змінять гості – 2,45. Аналогічні коефіцієнти стоять на останній гол у зустрічі.

"Тотал матчу 2-3 голи" оцінений у 2,01. Фахівці схиляються до того, що у першому таймі швидше за все заб'є Португалія, гол від футболістів цієї команди оцінений коефіцієнтом 2,05, а на результативний удар у першій 45-хвилинці у виконанні Хорватії – 2,70.

Експерти вважають, що вболівальники зможуть побачити голи у другому таймі у виконанні лише однієї збірної. На те, що хоча б одна команда не засмутить голкіпера – 1,27.

Капітан Португалії Роналду зможе забити гол у першій частині зустрічі – 3,30. Зірковий португалець відзначиться голом і Португалія переможе – 2,46.

Букмекери не вірять, що якійсь із команд вдасться завершитись обидва тайми за позитивного для них рахунку. Португалія не зможе перемогти у обох таймах – 1,12. А на такий показник Хорватії – 1,01.