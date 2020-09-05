5 вересня Португалія та Хорватія зіграли у першому раунді нового сезону Ліги націй. Матч закінчився розгромною перемогою господарів.

Португалія – Хорватія 4:1

Голи: Канселу, 41, Жота, 58, Жоау Фелікс, 70, Сілва, 90+5 – Петкович, 90+1

Дивіться також: Ліга націй: результати матчів 5 вересня

Перший гол португальці забили лише під завісу першого тайму. Жоау Канселу з правого флангу заклав зміщення до півкола у штрафний, після чого пробив точно в дальній верхній кут.

Відео голу Канселу

На 58-й хвилині Геррейро завантажив високий м'яч на лівий фланг чужій штрафній, після чого Діогу Жота вискочив на ударну позицію і пробив точно в дальній! Віда накрити не встиг – 2:0.

Відео голу Жоти

А ще через 12 хвилин рахунок у зустрічі став розгомним. Ліваковіч капітулював під час пострілу Жоау Фелікса зі входу в центр штрафної. Гольовий пас з правого флангу віддав Бернарду Сілва.

Відео голу Жоау Фелікса

Все ж, один м'яч віцечемпіони світу змогли відквитати. На першій компенсованій хвилині вивели Бруно Петковича на ударну позицію в лівому фланзі штрафної після помилки Канселу. Гол престижу від підопічних Златко Даліча.

Португалію такий розклад не влаштовував і вони вирішили рахунок залишити розгромним, заколотивши ще й 4 м'яч у ворота Ліваковича зусиллями Андре Сілви – 4:1.