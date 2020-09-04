В субботу, 5 сентября, продолжится 1-й тур Лиги наций-2020. В центральном матче встретятся действующий чемпион Европы Португалия и финалист чемпионата мира 2018 года – Хорватия. Посмотреть матч онлайн можно в Украине.

Матч Лиги наций покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция поединка начнется в 21:35. Стартовый свисток прозвучит в 21:45, информирует 24 канал.

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Онлайн-трансляция матча Португалия – Хорватия будет доступна и на Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Самый дешевый месячный абонент на просмотр футбольных матчей стоит 109 гривен.

Португалия – Хорватия: история встреч

Команды встретятся в шестой раз в своей истории. Трижды сборные проводили товарищеские матчи и еще дважды – официальные.

В трех поединках были зафиксированы победы Португалии. Другие два матча завершались вничью.

Португалия – действующий чемпион Европы. Португальцы выиграли чемпионат Европы в 2016 году. В то же время Хорватия в 2018 году побывала в финале чемпионата мира.

Тогда хорваты проиграли сборной Франции. Что интересно, в 2016 году Португалия победила в финале Евро именно французов.