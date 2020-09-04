У суботу, 5 вересня, продовжиться 1-й тур Ліги націй-2020. У центральному матчі зустрінуться чинний чемпіон Європи Португалія та фіналіст чемпіонату світу 2018 року – Хорватія. Переглянути матч онлайн можна в Україні.

Матч Ліги націй покаже телеканал "Футбол 2". Трансляція поєдинку розпочнеться о 21:35. Стартовий свисток пролунає о 21:45, інформує 24 канал.

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Онлайн-трансляція матчу Португалія – Хорватія буде доступна і на Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Найдешевший місячний абонент на перегляд футбольних матчів коштує 109 гривень.

Португалія – Хорватія: історія зустрічей

Команди зустрінуться вшосте у своїй історії. Тричі збірні проводили товариські матчі і ще двічі – офіційні.

У трьох поєдинках було зафіксовано перемоги Португалії. Інші два матчі завершувалися нічиєю.

Португалія – чинний чемпіон Європи. Португальці виграли чемпіонат Європи у 2016 році. Натомість Хорватія у 2018 році побувала у фіналі чемпіонату світу.

Тоді хорвати програли збірній Франції. Що цікаво, у 2016 році Португалія перемогла у фіналі Євро саме французів.