Хотим показать слабые стороны Португалии, – Киммих о втором матче Германии на Евро-2020

Лидер сборной Германии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Португалии. Поединок второго тура "группы смерти" состоится 19 июня.

Хавбек отметил, что "маншафт" намерен сосредоточиться на своих сильных сторонах. Об этом он сообщил официальному сайту Союза европейских футбольных ассоциаций.

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По его словам, немецкая национальная команда хочет добиться большего, чем создала в матче с Францией.

У каждой команды есть слабые места, и мы хотим показать слабые стороны Португалии,

– сказал полузащитник.

Йозуа Киммих добавил, что Германия хочет победить, а игра с португальцами является такой, которую с нетерпением ожидает каждый футболист.

Первый тур "группы смерти" на Евро-2020: