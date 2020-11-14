Сборная Португалии дома минимально уступила Франции в рамках 5-го тура Лиги наций.

Португалия – Франция 0:1

Гол: Канте, 54

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Единственный мяч встречи на 54-й минуте забил полузащитник французов Нгола Канте, добив мяч в сетку с близкого расстояния.

Видео гола Канте