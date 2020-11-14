Роналду не спас: Франция победила Португалию и вышла в финал четырех – видео
Сборная Португалии дома минимально уступила Франции в рамках 5-го тура Лиги наций.
Португалия – Франция 0:1
Гол: Канте, 54
Смотрите также Сборная Украины трижды попала в штангу и проиграла Германии в матче Лиги наций: видео
Единственный мяч встречи на 54-й минуте забил полузащитник французов Нгола Канте, добив мяч в сетку с близкого расстояния.
Видео гола Канте
- Именно этот единственный мяч досрочно гарантировал Франции выход в финал четырех Лиги Наций, который должен состояться уже в следующем году.
- Благодаря успеху подопечные Дидье Дешам единолично возглавили турнирную таблицу, оторвавшись от Португалии на 3 очка.
Поделиться новостью